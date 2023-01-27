Больничные в новых регионах будут оплачивать по особым правилам

Так, расчетный период для больничных в 2023 году – с 30 сентября по 31 декабря 2022 года (93 календарных дня).

В 2024 году расчетный период будет с 30 сентября 2022 по 31 декабря 2023 (458 календарных дней).

Сведения о заработке в СФР будут передавать работодатели.

Законопроект с порядком соцстрахования в новых регионах внесен в Госдуму.

Больничные листки в новых регионах будут как электронными, так и бумажными.

ИП из ЛНР и ДНР будут получать больничные по правилам для ИП-добровольцев, то есть, из МРОТ.

Подтвердить стаж для больничного можно будет по заявлению на межведомственной комиссии.