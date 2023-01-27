Карьера бухгалтера

💡 Откройте свое резюме бухгалтера всем работодателям страны

Через сообщество профессиональных бухгалтеров работодателям будет очень удобно искать кандидата. А вам – с минимумом затрат получать предложения о работе и подработке.

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Заполните анкету на странице Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Используйте карточку участника как готовое резюме, где описан ваш опыт и навыки.

Потенциальным работодателям будет сразу видно:

  • какой у вас бэкграунд, в каких областях вы сильны.

Навыки мы удобно распределили прямо по участникам работы бухгалтера: налоги, учет, проверки и так далее. Это все видно в вашей анкете участника. Коллеги и заказчики увидят, в чем вы особый профессионал и за что беретесь с непрошибаемой уверенностью.

  • прошли ли аттестацию и повышение квалификации в этом году.

Статус аттестованного участника сразу показывает, что вы обладаете ключевыми для сегодняшнего дня бухгалтерскими навыками. Это значит, что вы прошли официальный курс повышения квалификации по теме годовой отчетности и всем изменениям 2023 года. Дизайн анкеты позволяет считать эту информацию за секунду и продвигает вас выше среди коллег.

Измените свой статус. Для этого запишитесь на Аттестацию, после того, как вы пройдете испытание, вы получите статус аттестованного участника.

  • какими ментальными ресурсами вы обладаете.

Повышение квалификации говорит не только о профессиональных качествах, но и о мотивации к развитию, заинтересованности к профессии, активности и желанию спустя годы не стоять на месте.

У мозга сохраняется нейропластичность, мы можем и должны усваивать новые знания и навыки. Регулярная тренировка мозга и учеба – единственное средство. Перед Аттестацией мы подготовим вас к сдаче годовой отчетности и расскажем про все изменения.

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