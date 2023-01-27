В Казахстане заработали новые правила въезда россиян

В Казахстане с 27 января вступили в силу изменения в правилах въезда и пребывания иммигрантов в стране, а также их выезда, узнал «Коммерсант».

Теперь гражданам стран–членов Евразийского экономического союза можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Металлурги и айтишники могут получить разрешение на ПМЖ в упрощенном порядке.

Новые правила пребывания в Казахстане не распространяются на тех, кто приехал в республику до 27 января.

В 2022 году в Казахстан въехало около 2,9 млн граждан России, десятки тысяч обосновались.