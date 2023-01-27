Обзоры для бухгалтера

Неплохие новости – одной строкой

Новости, которые не попали в нашу ленту, но порадуют вас. Минимум стресса, чтобы не седели волосы.

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Сегодня все мамы разрешат сыночкам поиграть подольше. IT-специалистов на фоне дефицита кадров хотят искать среди геймеров

Где-то в России Mastercard потеряла 30 млн долларов. Давайте объединимся и отыщем. 

Еще давайте искать чебурашек. Потому что Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары...Странно, а Чебурашек нет. На складах закончились.

Этот мальчик тоже, все-таки, не выжил. Волан-де-морт не продлил лицензию: фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров.

Убегайте смотреть, хороших выходных!

Бухгалтерский учет

Учет курсовых разниц в 2022-2024 году

В 2022 году вступили в силу несколько изменений законодательства, которые временно, на два года, меняют порядок учета курсовых разниц. Рассказываем о том, как эти изменения поддержаны в решениях 1С, и какие решения на эту тему можно предложить.

Учет курсовых разниц в 2022-2024 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Экономика России

Бюджетные поступления нефтегазовых регионов выросли, а доходы металлургических центров упали

Заметно выросли совокупные доходы Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Меньше всего средств поступило в бюджет Липецкой и Белгородской областей.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Новая проблема из-за ЕНП: бухгалтеры запутались в сроках уплаты НДФЛ и взносов с отпускных

Что ни день, то что-нибудь веселое. Клерки делятся новой бедой: ЕНП изменил сроки удержаний и начислений по налогам и взносам, в том числе, с отпускных выплат. Легко что-нибудь перепутать.

«Ночной бухгалтер». Новая проблема из-за ЕНП: бухгалтеры запутались в сроках уплаты НДФЛ и взносов с отпускных

Последние мероприятия для бухгалтеров

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