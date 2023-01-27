Неплохие новости – одной строкой

Сегодня все мамы разрешат сыночкам поиграть подольше. IT-специалистов на фоне дефицита кадров хотят искать среди геймеров.

Где-то в России Mastercard потеряла 30 млн долларов. Давайте объединимся и отыщем.

Еще давайте искать чебурашек. Потому что Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары...Странно, а Чебурашек нет. На складах закончились.

Этот мальчик тоже, все-таки, не выжил. Волан-де-морт не продлил лицензию: фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров.

Убегайте смотреть, хороших выходных!