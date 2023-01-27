Узбекистан получил 85% переводов из РФ

В 2022 году денежные переводы в Узбекистан увеличились в 2,1 раза, до 16,9 млрд долларов. Из них 85% или 14,5 млрд долларов – средства из РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из Узбекистана деньги переводят в основном в Турцию и Китай. По сравнению с 2021 годом объем переводов в 2022 году вырос на 29% до 2,1 млрд долларов.

Центробанк считает, что резкий рост международных переводов произошел на фоне укрепления курса рубля к доллару.

Кроме того, из-за валютных ограничений трудовые мигранты начали отправлять средства через официальные каналы.

За пределами Узбекистана работает около 2,4 млн человек, 60% которых трудятся в РФ.