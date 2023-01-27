Нулевая ставка НДС на перевозки пассажиров в электричках сохранится до конца 2034 года

Президент Владимир Путин подписал закон от 27.01.2023 № 6-ФЗ, по которому до 31 декабря 2034 года на перевозку пассажиров электричками будет действовать ставка НДС 0%.

До этого нулевая ставка действовала до 31 декабря 2029 года. Решение о продлении было принято для того, чтобы под льготу попали лизинговые договоры, которые заключаются на 10-15 лет.

Нулевая ставка НДС уже позволила сократить расходы региональных бюджетов на субсидии перевозчикам, а также сохранить доступные цены на проезд в электричках.

С 1 января 2035 года снова будет освобождение от НДС.

Ставка НДС 0% более выгодна, чем освобождение, так как позволяет принимать вычет входного налога.

Сейчас перевозчик может возмещать входящий НДС, а власти тратят меньше денег на субсидии.