Минцифры и ФСБ откроют центр цифровой криптографии

Минцифры вместе с ФСБ в 2024 году запустят Национальный технологический центр цифровой криптографии, сообщается на сайте министерства.

Для этих целей уже зарегистрировали юридическое лицо - АНО «НТЦ ЦК».

Организация будет заниматься внедрением криптографических методов защиты информации.

АНО «НТЦ ЦК» запустит производство компонентов средств защиты персональных данных, создаст реестр производителей средств криптозащиты.

Также в Центре будут обучать специалистов по информационной безопасности и определять стандарты в области криптографии и защиты данных.

В работе Центра примут участие отечественные компании «Информационные технологии и коммуникационные системы», «КРИПТО-ПРО» и «Код Безопасности».