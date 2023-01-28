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Минцифры и ФСБ откроют центр цифровой криптографии

В организации будут разрабатывать криптографические методы защиты информации и персональных данных, обучать специалистов и производить необходимые компоненты для систем информационной безопасности.

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Минцифры вместе с ФСБ в 2024 году запустят Национальный технологический центр цифровой криптографии, сообщается на сайте министерства.

Для этих целей уже зарегистрировали юридическое лицо - АНО «НТЦ ЦК».

Организация будет заниматься внедрением криптографических методов защиты информации.

АНО «НТЦ ЦК» запустит производство компонентов средств защиты персональных данных, создаст реестр производителей средств криптозащиты.

Также в Центре будут обучать специалистов по информационной безопасности и определять стандарты в области криптографии и защиты данных.

В работе Центра примут участие отечественные компании «Информационные технологии и коммуникационные системы», «КРИПТО-ПРО» и «Код Безопасности».

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