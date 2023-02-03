Обзор налоговых новостей

📒 Пятничные новости недели, которые не попали в нашу ленту

Сначала совсем радостное: нашлось платье, которое позволяет есть и не толстеть.

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Впрочем, выглядит пугающе. Как и сальдо на наших счетах.

  • Уже и Народный Фронт подорвался, запустил свой опрос, как сильно вы страдаете от новых налоговых правил. Участвуйте.
  • Беспределу налоговому нет конца. И фантазия бегранична. Вот тут МИ ФНС № 23 по Красноярскому краю себе напридумывала чего-то и через суд требует, чтобы компания «Ебидоеби» сменили свое фирменное наименование (дело № А33-31075/2022).

«Ебидоеби» – это сеть суши-баров. Причем наборы суши и роллов в этом общепите имеют весьма провокационные названия с сексуальным подтекстом.

Налоговики, признавайтесь, вы отнимаете название, чтобы ЕНС переименовать?! Потому что ваши экзекуции несовершеннолетним не опишешь! Кстати, про возраст.

  • 21 год назад вступил в силу Трудовой кодекс РФ. Минтруд затеял викторину в ВКонтакте. Вечерника ботана, на которую никто не пришел. А чиновникам надо бы привыкать и к такому формату. 
  • А то зачипируют и за границу не выпустят, гулять на свои и со своими.

Мы постарались в иронию, а если не смешно, то все, баста. «Клерк» распускаем, ИИ вам объяснит за вайб, ЕНС и новые платежки. Хороших выходных!

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