📒 Пятничные новости недели, которые не попали в нашу ленту

- С дырой на талии. Взгляните.
Впрочем, выглядит пугающе. Как и сальдо на наших счетах.
- Уже и Народный Фронт подорвался, запустил свой опрос, как сильно вы страдаете от новых налоговых правил. Участвуйте.
- Беспределу налоговому нет конца. И фантазия бегранична. Вот тут МИ ФНС № 23 по Красноярскому краю себе напридумывала чего-то и через суд требует, чтобы компания «Ебидоеби» сменили свое фирменное наименование (дело № А33-31075/2022).
«Ебидоеби» – это сеть суши-баров. Причем наборы суши и роллов в этом общепите имеют весьма провокационные названия с сексуальным подтекстом.
Налоговики, признавайтесь, вы отнимаете название, чтобы ЕНС переименовать?! Потому что ваши экзекуции несовершеннолетним не опишешь! Кстати, про возраст.
- А то зачипируют и за границу не выпустят, гулять на свои и со своими.