Вклады

ВТБ заплатил 330 млрд рублей процентов по вкладам

Это в четыре раза больше выплат в 2021 году. На фоне роста ключевой ставки клиенты ВТБ предпочитали открывать краткосрочные вклады на срок до шести месяцев.

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Портфель вкладов физлиц ВТБ за 2022 год составил более 3,2 трлн рублей, превысив показатель предыдущего года на 22%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет банка.

В 2022 году ВТБ выплатил клиентам 330 млрд рублей процентного дохода по вкладам, что в четыре раза больше выплат в 2021 году.

Банковский портфель вкладов вырос на фоне роста ключевой ставки в начале 2022 года. Тогда клиенты предпочитали открывать краткосрочные вклады до шести месяцев.

За год объем валютных вкладов сократился в два раза и сейчас составляет 10%. Банк хранит 90% рублевых накоплений вкладчиков.

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