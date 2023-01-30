ВТБ заплатил 330 млрд рублей процентов по вкладам

Портфель вкладов физлиц ВТБ за 2022 год составил более 3,2 трлн рублей, превысив показатель предыдущего года на 22%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет банка.

В 2022 году ВТБ выплатил клиентам 330 млрд рублей процентного дохода по вкладам, что в четыре раза больше выплат в 2021 году.

Банковский портфель вкладов вырос на фоне роста ключевой ставки в начале 2022 года. Тогда клиенты предпочитали открывать краткосрочные вклады до шести месяцев.

За год объем валютных вкладов сократился в два раза и сейчас составляет 10%. Банк хранит 90% рублевых накоплений вкладчиков.