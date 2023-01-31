ФНС обещает банкам до 1 марта не слать документы на блокировку счетов бизнеса

Вообще, у банкиров было очень много вопросов по ЕНС. Ответы почти на 100 вопросов дала ФНС в письме от 23.12.2022 № КЧ-19-8/298@.

Среди них – переход на СМЭВ3 между банками и ФНС.

Налоговики утверждали, что до 1 марта не будут направлять в банки такие документы:

поручения налогового органа;

уведомления о приостановлении операций по счетам в части неисполнения НП требования об уплате задолженности;

уведомление об изменении отрицательного сальдо ЕНС;

уведомление о приостановлении (отмене приостановления) действия поручения НО).

На днях ФНС выпустила письмо от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@, в котором также сообщает, что до 1 марта не будет никаких взысканий из-за неразберихи с сальдо на ЕНС.