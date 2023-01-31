Поправки в приказ Минфина № 107н должны были выйти до 1 января 2023 года. Но не вышли

Сроки утверждения и вступления в силу изменений в 107н с описанием реквизитов платежных распоряжений в уплату совокупной задолженности по ЕНС?

Сроки, указанные в проекте: «настоящий приказ вступает в силу по истечении 9 месяцев со дня его официального опубликования за исключением абзаца двадцать первого Приложения № 5 настоящего приказа, вступающего в силу с 30 декабря 2022 года».

Означает ли это, что при вступлении в силу ЕНС с 01.01.2023 информация об особенностях в оформления платежей в уплату совокупной задолженности будет доведена отдельно? Каков порядок действия для Банков в случае расхождения дат вступления с изменениями в НК РФ по ЕНС?