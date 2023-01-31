Повышение квалификации для бухгалтеров

✔️ Открыли курс по всем ФСБУ, чтобы, наконец, вы разобрались в сложных правилах

Приглашаем вас пройти курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы». Это подробная и максимально полная программа, которая откроет для вас в понятной форме новые стандарты учета. Применять большинство ФСБУ нужно уже с 2022 года.

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Наш курс подготовил не один эксперт, а шесть человек, все практикующие специалисты с огромным опытом: Сергей Верещагин, Елена Васильева, Вера Сокуренко и другие.

Посмотрите открытый урок «1С. Аренда с признанием права пользования активом. Учет у арендатора».

Или сразу запишитесь на курс.

Чему вы научитесь

 Модуль

Чему научитесь

ФСБУ Запасы

Увидите на примерах, как правильно вести учет запасов и в чем ошибаются ваши коллеги

ФСБУ  Аренда

Разбираться в учете аренды, получите множество примеров и задач от преподавателя

ФСБУ Капвложения

Потренируетесь включать расходы в капвложения, поймете, как учитывать приобретение монтаж и демонтаж оборудования

ФСБУ Основные средства

 

Поймете, что относится к ОС и как их амортизировать

ФСБУ Документооборот в бухгалтерском учете

 

Оформлять и хранить документы по новым правилам

ФСБУ  НМА

Освоите с нуля или перейдете на новый стандарт по нематериальным активам, который можно применять с 2023 года

 

Записаться на курс по всем новым ФСБУ.

Внутри каждого модуля один или несколько тестов, чтобы вы быстро проверили, как усвоены знания.

Все уроки – это видео-лекции, посмотрите один урок и оцените формат до покупки курса.  

Вот подробная программа.

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