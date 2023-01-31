✔️ Открыли курс по всем ФСБУ, чтобы, наконец, вы разобрались в сложных правилах

Наш курс подготовил не один эксперт, а шесть человек, все практикующие специалисты с огромным опытом: Сергей Верещагин, Елена Васильева, Вера Сокуренко и другие.
Посмотрите открытый урок «1С. Аренда с признанием права пользования активом. Учет у арендатора».
Или сразу запишитесь на курс.
Чему вы научитесь
Модуль
Чему научитесь
ФСБУ Запасы
Увидите на примерах, как правильно вести учет запасов и в чем ошибаются ваши коллеги
ФСБУ Аренда
Разбираться в учете аренды, получите множество примеров и задач от преподавателя
ФСБУ Капвложения
Потренируетесь включать расходы в капвложения, поймете, как учитывать приобретение монтаж и демонтаж оборудования
ФСБУ Основные средства
Поймете, что относится к ОС и как их амортизировать
ФСБУ Документооборот в бухгалтерском учете
Оформлять и хранить документы по новым правилам
ФСБУ НМА
Освоите с нуля или перейдете на новый стандарт по нематериальным активам, который можно применять с 2023 года
Записаться на курс по всем новым ФСБУ.
Внутри каждого модуля один или несколько тестов, чтобы вы быстро проверили, как усвоены знания.
Все уроки – это видео-лекции, посмотрите один урок и оцените формат до покупки курса.
Вот подробная программа.