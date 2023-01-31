✔️ Открыли курс по всем ФСБУ, чтобы, наконец, вы разобрались в сложных правилах

Наш курс подготовил не один эксперт, а шесть человек, все практикующие специалисты с огромным опытом: Сергей Верещагин, Елена Васильева, Вера Сокуренко и другие.

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Чему вы научитесь

Модуль Чему научитесь ФСБУ Запасы Увидите на примерах, как правильно вести учет запасов и в чем ошибаются ваши коллеги ФСБУ Аренда Разбираться в учете аренды, получите множество примеров и задач от преподавателя ФСБУ Капвложения Потренируетесь включать расходы в капвложения, поймете, как учитывать приобретение монтаж и демонтаж оборудования ФСБУ Основные средства Поймете, что относится к ОС и как их амортизировать ФСБУ Документооборот в бухгалтерском учете Оформлять и хранить документы по новым правилам ФСБУ НМА Освоите с нуля или перейдете на новый стандарт по нематериальным активам, который можно применять с 2023 года

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Внутри каждого модуля один или несколько тестов, чтобы вы быстро проверили, как усвоены знания.

Все уроки – это видео-лекции, посмотрите один урок и оцените формат до покупки курса.

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