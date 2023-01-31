Чтобы комфортно выплачивать ипотеку, семья должна зарабатывать больше 80 тысяч рублей в месяц

В декабре 2022 года рекомендованный доход семьи для обслуживания ипотеки составил 80,7 тыс. рублей, что на 3,9% больше по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В марте 2022 года размер дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, составлял 86,4 тыс. рублей.
Самый высокий размер рекомендованного семейного дохода зафиксирован в Москве (153,5 тыс. рублей), Московской области (118,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (101,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (90,8 тыс. рублей) и Приморском крае (88,4 тыс. рублей).