⚔️ У вас есть навыки, которы будут нужны следующие 10 лет

Среди них:

Эмоциональный интеллект и сотрудничество.

С этим у бухгалтеров чаще все в порядке: выражать (и контролировать) свои эмоции от очередных бредовых нововведений вы умеете.

Критическое мышление.

Учитесь анализировать проблемы на основе доказательств, а не слухов или предубеждений. С этим тоже все хорошо, видим по оживленному обсуждению, когда большинство хватается не за заголовок, а копает до первоисточника и строит взаимосвязь.

Гибкость и адаптивность.

Стремительное развитие технологий, с которыми нам иметь дело, автоматизация всего, постоянные отходы от прежних правил – наша реальность. Завтра все будет еще быстрее.

Поэтому важно:

сосредотачиваться на возможностях, а не на препятствиях; планировать будущие события в сценариях; выполнять рутину по-новому обучаться новым навыкам.

Поможем вам не устареть Мы запустили бесплатный проект – Сообщество профессиональных бухгалтеров. • Поможем изучать тренды профессии. • Покажем, какие навыки у вас не развиты. • Что нужно изучить, чтобы зарабатывать больше. • Предоставим новый канал для поиска работы и заказчиков. • Впустим в закрытый чат с коллегами.

Заполнить анкету можно за одну минуту.