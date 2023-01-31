⚔️ У вас есть навыки, которы будут нужны следующие 10 лет

Среди них:
- Эмоциональный интеллект и сотрудничество.
С этим у бухгалтеров чаще все в порядке: выражать (и контролировать) свои эмоции от очередных бредовых нововведений вы умеете.
- Критическое мышление.
Учитесь анализировать проблемы на основе доказательств, а не слухов или предубеждений. С этим тоже все хорошо, видим по оживленному обсуждению, когда большинство хватается не за заголовок, а копает до первоисточника и строит взаимосвязь.
- Гибкость и адаптивность.
Стремительное развитие технологий, с которыми нам иметь дело, автоматизация всего, постоянные отходы от прежних правил – наша реальность. Завтра все будет еще быстрее.
Поэтому важно:
- сосредотачиваться на возможностях, а не на препятствиях;
- планировать будущие события в сценариях;
- выполнять рутину по-новому
- обучаться новым навыкам.
Мы запустили бесплатный проект – Сообщество профессиональных бухгалтеров.
• Поможем изучать тренды профессии.
• Покажем, какие навыки у вас не развиты.
• Что нужно изучить, чтобы зарабатывать больше.
• Предоставим новый канал для поиска работы и заказчиков.
• Впустим в закрытый чат с коллегами.
Заполнить анкету можно за одну минуту.