Карьера бухгалтера

⚔️ У вас есть навыки, которы будут нужны следующие 10 лет

Бернард Марр, футуролог и советник правительств и бизнесов по вопросам стратегий и технологий составил список важных навыков. Прочтите на «подумать».

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Среди них:

  • Эмоциональный интеллект и сотрудничество.

С этим у бухгалтеров чаще все в порядке: выражать (и контролировать) свои эмоции от очередных бредовых нововведений вы умеете.

  • Критическое мышление.

Учитесь анализировать проблемы на основе доказательств, а не слухов или предубеждений. С этим тоже все хорошо, видим по оживленному обсуждению, когда большинство хватается не за заголовок, а копает до первоисточника и строит взаимосвязь.

  • Гибкость и адаптивность.

Стремительное развитие технологий, с которыми нам иметь дело, автоматизация всего, постоянные отходы от прежних правил – наша реальность. Завтра все будет еще быстрее.

Поэтому важно:

  1. сосредотачиваться на возможностях, а не на препятствиях;
  2. планировать будущие события в сценариях;
  3. выполнять рутину по-новому
  4. обучаться новым навыкам.
Поможем вам не устареть

Мы запустили бесплатный проект – Сообщество профессиональных бухгалтеров.

•    Поможем изучать тренды профессии.

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