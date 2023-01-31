Тинькофф Бизнес отменил комиссию для юрлиц и ИП за прием платежей по QR-кодам в офлайне

Тинькофф Бизнес запустил акцию: все новые и действующие клиенты-юрлица и индивидуальные предприниматели в течение нескольких месяцев не будут платить комиссию за прием платежей по QR-кодам в офлайне.

Количество платежей по QR-кодам в 2022 году выросло в 10 раз по сравнению с 2021. На рост повлияли низкие комиссии и госпрограмма компенсации комиссий для МСП и потребность людей продолжать платить смартфоном.

Для участия в акции надо пользоваться опцией приема платежей по QR-коду на терминале или по QR-коду в мобильном приложении Тинькофф Бизнеса. На оборот без комиссии действует лимит, после превышения которого до конца месяца комиссия составит 0,4-0,7%. Лимит составляет 10 млн руб. в месяц.

Как принимать платежи по QR-коду в Тинькофф Бизнесе: