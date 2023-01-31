Тинькофф Бизнес отменил комиссию для юрлиц и ИП за прием платежей по QR-кодам в офлайне

Для участия в акции надо пользоваться опцией приема платежей по QR-коду на терминале или по QR-коду в мобильном приложении Тинькофф Бизнеса. На оборот без комиссии действует лимит, после превышения которого до конца месяца комиссия составит 0,4-0,7%. Лимит составляет 10 млн руб. в месяц.
Как принимать платежи по QR-коду в Тинькофф Бизнесе:
- По QR‑коду в приложении Тинькофф Бизнеса. Подойдет тем, у кого небольшой бизнес. Для приема платежей понадобится только смартфон с выходом в интернет. Оплату можно проводить как по статическому, так и по динамическому QR-коду.
- По QR‑коду на терминале. Универсальное решение приема платежей по куар-кодам для любого бизнеса.