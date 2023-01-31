ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

Недавно Минфин и ФНС наконец-то выдали бизнесменам механизм уменьшения налога на фиксированные взносы. Но прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления. То есть, появился способ №2.

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⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС
George Pak/pexels

ФНС сегодня выпустила письмо от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@, в котором описала новый алгоритм уменьшения налога по УСН на взносы ИП.

ФНС отмечает, что уведомления по ЕНП на фиксированные взносы не нужны.

Но ИП может вместо этих уведомлений делать платежки, которые будут считаться уведомлениями (с КБК фиксированных взносов).

Если из платежки можно однозначно определить, что это фиксированный взнос за 2023 год, то информация о совокупной обязанности по этому взносу определят по данным этой платежки.

При этом надо следить, чтобы на ЕНС всегда было положительное сальдо в размере взносов (пока не наступит их срок уплаты по НК РФ).

Например, ИП хочет уменьшить аванс по УСН за 1 квартал на 100 руб. Он платит взнос платежкой до 31.03 и на его ЕНС должно быть положительное сальдо не менее 100 руб.

Во 2 квартале ИП снова хочет уменьшить аванс на 100 руб. и снова платит эту сумму. Теперь сальдо на его ЕНС должно быть не менее 200 руб. И т.д.

Для уменьшения аванса по УСН за 1 квартал 2023 года на фиксированные взносы надо уплатить их не позднее 31.03.2023.

Эта позиция согласована с Минфином.

Но об одном ФНС в своем письме умолчала – если хотя бы раз сдать уведомление по ЕНП, то право на платежки-уведомления теряется.

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⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

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