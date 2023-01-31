⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

ФНС сегодня выпустила письмо от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@, в котором описала новый алгоритм уменьшения налога по УСН на взносы ИП.

ФНС отмечает, что уведомления по ЕНП на фиксированные взносы не нужны.

Но ИП может вместо этих уведомлений делать платежки, которые будут считаться уведомлениями (с КБК фиксированных взносов).

Если из платежки можно однозначно определить, что это фиксированный взнос за 2023 год, то информация о совокупной обязанности по этому взносу определят по данным этой платежки.

При этом надо следить, чтобы на ЕНС всегда было положительное сальдо в размере взносов (пока не наступит их срок уплаты по НК РФ).

Например, ИП хочет уменьшить аванс по УСН за 1 квартал на 100 руб. Он платит взнос платежкой до 31.03 и на его ЕНС должно быть положительное сальдо не менее 100 руб.

Во 2 квартале ИП снова хочет уменьшить аванс на 100 руб. и снова платит эту сумму. Теперь сальдо на его ЕНС должно быть не менее 200 руб. И т.д.

Для уменьшения аванса по УСН за 1 квартал 2023 года на фиксированные взносы надо уплатить их не позднее 31.03.2023.

Эта позиция согласована с Минфином.

Но об одном ФНС в своем письме умолчала – если хотя бы раз сдать уведомление по ЕНП, то право на платежки-уведомления теряется.