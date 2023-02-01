Купить приложения в RuStore можно с помощью Сбер ID и SberPay

Пользователи магазина для Android-приложений RuStore теперь могут покупать платные сервисы через Сбер ID и оплачивать покупки с помощью SberPay. Об этом сказано на сайте пресс-службы VK.

В RuStore можно оплатить покупку игр и приложений можно со счета мобильного телефона или банковской картой РФ.

Если пользователь авторизован по Сбер ID, то данные карты подтянутся автоматически.

Также быстрая покупка доступна с помощью сервиса SberPay. Для проведения платежа необходимо нажать на кнопку SberPay и подтвердить оплату в СберБанк Онлайн.