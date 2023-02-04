Когда можно подавать на единое детское пособие, чтобы не было отказов?

Для назначения единого детского пособия учитывается доход семьи, имущество и занятость родителей, напоминает Минтруд в своем телеграм-канале.

Родители должны получать зарплату в течение 12 месяцев, предшествующих одному месяцу перед подачей заявления.

Не обязательно, чтобы заработок был на протяжении всех 12 месяцев, он может быть и кратковременным.

Действует также правило нулевого дохода, когда заработок должен быть хотя бы в одном месяце. Но если его не было вообще, то 10 месяцев из 12 должны быть с уважительными причинами.

Фактически подавать заявление на единое пособие можно через два месяца после трудоустройства. Тогда не будет отказа в пособии по причине отсутствия заработка.

Например, если вы в декабре 2022 года устроились на работу, а за единым пособием обратились в феврале 2023 года, то расчетный период будет с января по декабрь 2023 года. И отказа в пособии по причине отсутствия заработка не будет.