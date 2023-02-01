ЕНП (единый налоговый платеж)

Как получить справку о сальдо на ЕНС

Справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС можно получить как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

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Что для этого нужно, рассказала ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.

Для получения бумажной справки нужно заполнить заявление утвержденнрй формы и сдать его:

  • лично (или через представителя по доверенности);
  • через МФЦ (если у МФЦ есть такое соглашение с ИФНС);
  • почтой (с уведомлением о вручении, описью вложения).

В заявлении указывается один из способов получения справки:

  • В ИФНС;
  • в МФЦ, через который представлено заявление;
  • по почте по имеющемуся у налоговиков адресу.

Справку предоставят в течение 5 рабочих дней.

Для получения справкив электронной форме надо направить запрос утвержденной формы о выдаче справки:

  • через личный кабинет, подписав усиленной неквалифицированной – для ФЛ (квалифицированной – для ИП и ЮЛ) электронной подписью;
  • по ТКС, подписанное УКЭП.

Справку также предоставят в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

ФНС отправит справку по ТКС или через личный кабинет.

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