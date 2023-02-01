Как получить справку о сальдо на ЕНС

Что для этого нужно, рассказала ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.
Для получения бумажной справки нужно заполнить заявление утвержденнрй формы и сдать его:
- лично (или через представителя по доверенности);
- через МФЦ (если у МФЦ есть такое соглашение с ИФНС);
- почтой (с уведомлением о вручении, описью вложения).
В заявлении указывается один из способов получения справки:
- В ИФНС;
- в МФЦ, через который представлено заявление;
- по почте по имеющемуся у налоговиков адресу.
Справку предоставят в течение 5 рабочих дней.
Для получения справкив электронной форме надо направить запрос утвержденной формы о выдаче справки:
- через личный кабинет, подписав усиленной неквалифицированной – для ФЛ (квалифицированной – для ИП и ЮЛ) электронной подписью;
- по ТКС, подписанное УКЭП.
Справку также предоставят в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.
ФНС отправит справку по ТКС или через личный кабинет.