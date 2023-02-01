Как получить справку о сальдо на ЕНС

Что для этого нужно, рассказала ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.

Для получения бумажной справки нужно заполнить заявление утвержденнрй формы и сдать его:

лично (или через представителя по доверенности);

через МФЦ (если у МФЦ есть такое соглашение с ИФНС);

почтой (с уведомлением о вручении, описью вложения).

В заявлении указывается один из способов получения справки:

В ИФНС;

в МФЦ, через который представлено заявление;

по почте по имеющемуся у налоговиков адресу.

Справку предоставят в течение 5 рабочих дней.

Для получения справкив электронной форме надо направить запрос утвержденной формы о выдаче справки:

через личный кабинет, подписав усиленной неквалифицированной – для ФЛ (квалифицированной – для ИП и ЮЛ) электронной подписью;

по ТКС, подписанное УКЭП.

Справку также предоставят в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

ФНС отправит справку по ТКС или через личный кабинет.