Страховые взносы в уведомлении по ЕНП не надо делить по видам страхования

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Некоторые бухгалтеры уже поспешили сдать уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь.

Срок его сдачи – 27 февраля.

Как выяснилось в ходе обсуждения, не все знают про единый тариф и его КБК, и отправляют уведомления с тремя разными КБК по трем видам страхования.

Такое уведомление налоговики не примут. В отказе пишут, что не идентифицирован КБК.

Надо составлять уведомление на единый взнос с КБК 18210201000011000160.

Вот образец: