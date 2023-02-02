Бухгалтеры

Ноутбук Apple MacBook для бухгалтера: коллеги делятся, как он им в работе

Рабочий ноутбук бухгалтера обязан летать, работать с 1С и никогда не подводить. Коллеги разделились: часть очень довольна техникой, остальные даже спустя время не привыкли.

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Из достоинств выделяют: большой экран, высокую производительность, вес.

А вот, кому ноутбук не зашел, предупреждают: Диадок, личные кабинеты налоговой установить невозможно, 1С:Фреш – только из браузера, тонкий клиент подключить невозможно.

Чаще всего говорят, что не могут привыкнуть к macOS, Windows нравится больше. Но эта проблема решается.

«Один минус – болезнь у них – хлипкий разьем для разветвительн USB, часто отваливается».

Какой техникой для работы пользуетесь вы? Довольны? Оставляйте рекомендации для коллег.

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