Альфа-банк стал оператором по выпуску цифровых финансовых активов

Сразу скажем, что безопасных налоговых схем не бывает. Если налоговики проигрывают, значит, или они «нашли» схему там, где ее нет, или не добыли доказательства, или эти доказательства не нравятся суду. Но в 2022 году компаниям удавалось отбиться в довольно непростых случаях. Этот опыт можно применить и сейчас.