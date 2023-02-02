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Альфа-банк стал оператором по выпуску цифровых финансовых активов

В стране уже три компании получили статус оператора обмена ЦФА: «Атомайз», «Лайтхаус» и Сбербанк.

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Банк России внес Альфа-банк в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает «ТАСС».

Теперь в число операторов по выпуску ЦФА входят четыре компании: блокчейн платформа «Атомайз», финтех-компания «Лайтхаус», Сбербанк и Альфа-банк.

В сентябре 2022 года заявку на получение статуса оператора обмена ЦФА подала Московская биржа.

Центробанк собирается расширять реестр операторов информсистем по выпуску цифровых финактивов и принимает заявки от организаций.

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