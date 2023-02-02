Альфа-банк стал оператором по выпуску цифровых финансовых активов

Банк России внес Альфа-банк в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает «ТАСС».
Теперь в число операторов по выпуску ЦФА входят четыре компании: блокчейн платформа «Атомайз», финтех-компания «Лайтхаус», Сбербанк и Альфа-банк.
В сентябре 2022 года заявку на получение статуса оператора обмена ЦФА подала Московская биржа.
Центробанк собирается расширять реестр операторов информсистем по выпуску цифровых финактивов и принимает заявки от организаций.