Государственные ведомства

В поездах без вагонов-ресторанов пассажирам будут предлагать питание

РЖД организовали питание для пассажиров. Пока что услугу тестируют в поездах, курсирующих между Екатеринбургом и Сургутом, Сургутом и Москвой.

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Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) организовал питание для пассажиров поездов дальнего следования без вагона-ресторана, пишет «ТАСС».

В вагонах появилось специальное оборудование для организации питания во время поездки.

Профессиональные повара готовят еду, которая упаковывается в стерильные контейнеры и отправляется в поезд. Затем разогретые блюда подадут пассажирам.

Пока что новая услуга тестируется в поездах, которые ходят по маршрутам Екатеринбург-Сургут и Сургут-Москва. В 2023 году питание организуют в других поездах, где нет вагонов-ресторанов и вагонов-бистро.

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