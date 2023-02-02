В поездах без вагонов-ресторанов пассажирам будут предлагать питание

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) организовал питание для пассажиров поездов дальнего следования без вагона-ресторана, пишет «ТАСС».

В вагонах появилось специальное оборудование для организации питания во время поездки.

Профессиональные повара готовят еду, которая упаковывается в стерильные контейнеры и отправляется в поезд. Затем разогретые блюда подадут пассажирам.

Пока что новая услуга тестируется в поездах, которые ходят по маршрутам Екатеринбург-Сургут и Сургут-Москва. В 2023 году питание организуют в других поездах, где нет вагонов-ресторанов и вагонов-бистро.