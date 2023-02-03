Сбер начал продавать наличные дирхамы

В Сбербанке появилась возможность покупать и продавать наличные дирхамы – валюту Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщается на сайте банка.

Услуга работает в тестовом режиме и доступна в пяти офисах Москвы.

Если спрос на наличные дирхамы окажется высоким, то будет больше отделений, где можно обменять арабскую валюту.

Директора дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков сообщил, что активное развитие связей с ОАЭ способствует популярности дирхам.

Валюту можно покупать не только перед путешествием в Эмираты, но и в качестве инвестиций.