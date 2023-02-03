Среди производителей сыра и масла только 10% допустили нарушения

Доля производителей сыра и сливочного масла, допускающих нарушения, снизилась по итогам декабря 2022 года до 10% против 13-15% в октябре. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Россельхознадзор и оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Из 888 производителей сыра нарушения были выявлены у 86. Среди 938 предприятий, которые выпускают сливочное масло, обнаружили 94 нарушителей.

Ведомства сообщают, что такие показатели были достигнуты благодаря системам «Меркурий» ФГИС «ВетИС» и маркировке «Честный знак».

Электронные системы позволили проанализировать объемы производства молочной продукции и выявить происхождение сырья для ее изготовления.