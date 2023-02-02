Криптовалюта

Поставщики из-за рубежа часто платят криптовалютой. А вам?

Пока Минфин и Центробанк спорят о регулировании криптовалют в России, сотрудники многих компаний за рубежом ищут способы получать свои выплаты без нормального российского счета. Сами же компании пытаются понять, как принимать оплату от поставщиков, если те предлагают криптовалюту. Кто-то обращается за этим в специальные сервисы.

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Поставщики из-за рубежа часто платят криптовалютой. А вам?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Один из таких сервисов – CryptoCloud, решение по приему платежей в криптовалюте для любого бизнеса. Компания есть в «Рейтинге компаний» «Клерка» и сейчас у нее там самая высокая оценка.

Клерки пишут только положительные отзывы, например:

«Не сразу все понял, пришлось обращаться в поддержку, но там разрешили вопрос c интеграцией.Сейчас все норм. Платежи в крипто проходят».

Или:

«Давно собирались подключить криптопроцессинг на сайт, пока полет нормальный, платежи от зарубежных клиентов проходят».

И еще:

«Быстрое оформление, быстрые ответы поддержки. Низкая комиссия. Использую уже 2 месяца – полет нормальный! Рекомендую».

Все так хорошо, что хочется верить, но может, есть что доработать? Расскажите, коллеги, если пользовались: как вам CryptoCloud? Добавляйте отзывы по ссылочке.

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Криптовалюта

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