Поставщики из-за рубежа часто платят криптовалютой. А вам?

Один из таких сервисов – CryptoCloud, решение по приему платежей в криптовалюте для любого бизнеса. Компания есть в «Рейтинге компаний» «Клерка» и сейчас у нее там самая высокая оценка.

Клерки пишут только положительные отзывы, например:

«Не сразу все понял, пришлось обращаться в поддержку, но там разрешили вопрос c интеграцией.Сейчас все норм. Платежи в крипто проходят».

Или:

«Давно собирались подключить криптопроцессинг на сайт, пока полет нормальный, платежи от зарубежных клиентов проходят».

И еще:

«Быстрое оформление, быстрые ответы поддержки. Низкая комиссия. Использую уже 2 месяца – полет нормальный! Рекомендую».

Все так хорошо, что хочется верить, но может, есть что доработать? Расскажите, коллеги, если пользовались: как вам CryptoCloud? Добавляйте отзывы по ссылочке.