ЕНП (единый налоговый платеж)

При выплате зарплаты в конце января в платежке-уведомлении на НДФЛ должен быть период МС.02.2023

Теперь зарплата является доходом того месяца, в котором она выплачена. Но для уведомлений и платежек со статусом 02 имеет значение еще и конкретная дата выплаты.

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По выплатам с 01.01.2023 по 22.01.2023 в уведомлении на НДФЛ указывают код 21/01.

По выплатам с 23.01.2023 по 22.02.2023 – код 21/02.

То есть, на январские выплаты с 23.01 по 31.01 тоже будет код февраля, потому что это второй срок уплаты в квартале и второе уведомление.

А как быть с платежками-уведомлениями? Бухгалтеры привыкли, что в платежках указывают месяц исчисления НДФЛ и поэтому задумались, какой код ставить при уплате НДФЛ за период с 23.01 по 31.01.

Налоговики поясняют, что в данном случае будет код МС.02.2023.

То есть, код в платежке будет тоже февральский, каким бы он был в уведомлении.

Соответственно, при выплате зарплаты с 23.02 по 28.02 бухгалтерам надо будет ставить в платежке на НДФЛ код 21/03.

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