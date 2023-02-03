Центробанк выступает против льготной ипотеки

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что льготная ипотека – это существенный риск долговой нагрузки заемщиков. Об этом говорится в интервью на Ютуб-канале Tinkoff Private Talks.

Льготы на покупку жилья сильно разогнали цены на жилье, теперь они будут или корректироваться, или на рынке недвижимости появится пузырь.

Льготные программы привели к большому разрыву цен на новостройки и вторичное жилье.

Также Ксения Юдаева сообщила, что не все потребители понимают механизм траншевых жилищных кредитов, когда ставка сначала нулевая, а потом растет. Более того, нулевые ставки по ипотеке предполагают завышенную стоимость самой квартиры.

Не во всех материалах по льготной ипотеке эти моменты донесены до покупателей.

В конце 2022 года программы льготной ипотеки продлили, даже несмотря на то, что ЦБ, Минфин и Счетная палаты были против.