Ипотека

Центробанк выступает против льготной ипотеки

Такие программы повышают долговую нагрузку заемщиков и разрушают рынок недвижимости, на нем может возникнуть пузырь.

Версия для печати

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что льготная ипотека – это существенный риск долговой нагрузки заемщиков. Об этом говорится в интервью на Ютуб-канале Tinkoff Private Talks.

Льготы на покупку жилья сильно разогнали цены на жилье, теперь они будут или корректироваться, или на рынке недвижимости появится пузырь.

Льготные программы привели к большому разрыву цен на новостройки и вторичное жилье.

Также Ксения Юдаева сообщила, что не все потребители понимают механизм траншевых жилищных кредитов, когда ставка сначала нулевая, а потом растет. Более того, нулевые ставки по ипотеке предполагают завышенную стоимость самой квартиры.

Не во всех материалах по льготной ипотеке эти моменты донесены до покупателей.

В конце 2022 года программы льготной ипотеки продлили, даже несмотря на то, что ЦБ, Минфин и Счетная палаты были против.

Вебинары для бухгалтеров

⚡ ИП на патенте: как зарабатывать бухгалтеру на таком предпринимателе

Малому бизнесу на патенте без бухгалтера не обойтись. Появились изменения, в частности по уплате страховых взносов, из-за которых потребуется помощь специалиста. Теперь есть риск, что ИП неверно определят стоимость патента.

Права потребителей

Чтобы скрыть меньший объем, производители молока на упаковках пишут «1 кг»

«Домик в деревне», Viola и «Бежин луг» стали указывать на упаковках с молоком вес, а не реальный объем. Так они хотят незаметно для покупателей скрыть меньшее количество молока, себестоимость которого выросла на 7-8%.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Особенности перевода сотрудника к другому работодателю

Увольнение через перевод к другому работодателю – распространенная форма расторжения трудового договора. Она не несет в себе обязанности выплаты компенсации за время поиска работником нового места работы, и в целом почти не отличается от стандартной процедуры увольнения.

Особенности перевода сотрудника к другому работодателю

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ВЭД

Валютный контроль сделок ВЭД в 2023 году: представление сведений в уполномоченный банк

В связи с частыми изменениями законодательства РФ и введения санкций разных стран, а также введении ограничения указами Президента, валютный контроль постоянно меняется. Введены новые пороги сделок, которые приводят к обязательствам. Об этом мы расскажем в статье

Валютный контроль сделок ВЭД в 2023 году: представление сведений в уполномоченный банк

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ипотека

У ФНС есть данные не по всем участникам СВО. Поэтому с кредитными каникулами возникли сложности

Участникам СВО на Украине и мобилизованным гражданам, согласно 377-ФЗ, положены кредитные каникулы. Однако у банков до сих пор проблемы с подтверждением информации о военнослужащих.

Бухгалтерский учет

Как устроен бухгалтерский счёт 03 «Доходные вложения в материальные ценности»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 03 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Как устроен бухгалтерский счёт 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
Читать еще