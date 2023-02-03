⚡ ИП на патенте: как зарабатывать бухгалтеру на таком предпринимателе

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Вы узнаете, как бухгалтеру зарабатывать на самом рентабельном портрете клиента – ИП на патенте и с какими сложностями можно столкнуться, если не подготовиться к такой работе.

Разберем:

Почему патент – одна из самых сложных систем налогообложения.

Частые проблемы при самостоятельном ведении учета.

при самостоятельном ведении учета. Сколько может заработать бухгалтер, который ведет ИП на Патенте?

бухгалтер, который ведет ИП на Патенте? Почему сами же коллеги обесценивают друг друга ?

? Что нужно знать, чтобы вести клиентов на патенте.

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