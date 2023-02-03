⚡ ИП на патенте: как зарабатывать бухгалтеру на таком предпринимателе

Записывайтесь на бесплатный вебинар «За что платят бухгалтеру ИП на патенте».
Вы узнаете, как бухгалтеру зарабатывать на самом рентабельном портрете клиента – ИП на патенте и с какими сложностями можно столкнуться, если не подготовиться к такой работе.
Разберем:
- Почему патент – одна из самых сложных систем налогообложения.
- Частые проблемы при самостоятельном ведении учета.
- Сколько может заработать бухгалтер, который ведет ИП на Патенте?
- Почему сами же коллеги обесценивают друг друга?
- Что нужно знать, чтобы вести клиентов на патенте.
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