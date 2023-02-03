Вебинары для бухгалтеров

⚡ ИП на патенте: как зарабатывать бухгалтеру на таком предпринимателе

Малому бизнесу на патенте без бухгалтера не обойтись. Появились изменения, в частности по уплате страховых взносов, из-за которых потребуется помощь специалиста. Теперь есть риск, что ИП неверно определят стоимость патента.

Версия для печати

Записывайтесь на бесплатный вебинар «За что платят бухгалтеру ИП на патенте».

Вы узнаете, как бухгалтеру зарабатывать на самом рентабельном портрете клиента – ИП на патенте и с какими сложностями можно столкнуться, если не подготовиться к такой работе.

Разберем:

  • Почему патент – одна из самых сложных систем налогообложения.
  • Частые проблемы при самостоятельном ведении учета.
  • Сколько может заработать бухгалтер, который ведет ИП на Патенте?
  • Почему сами же коллеги обесценивают друг друга?
  • Что нужно знать, чтобы вести клиентов на патенте.

Запишитесь сейчас, к началу трансляции мы пришлем вам ссылку.

Вебинары для бухгалтеров

⚡ ИП на патенте: как зарабатывать бухгалтеру на таком предпринимателе

Малому бизнесу на патенте без бухгалтера не обойтись. Появились изменения, в частности по уплате страховых взносов, из-за которых потребуется помощь специалиста. Теперь есть риск, что ИП неверно определят стоимость патента.

Права потребителей

Чтобы скрыть меньший объем, производители молока на упаковках пишут «1 кг»

«Домик в деревне», Viola и «Бежин луг» стали указывать на упаковках с молоком вес, а не реальный объем. Так они хотят незаметно для покупателей скрыть меньшее количество молока, себестоимость которого выросла на 7-8%.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Особенности перевода сотрудника к другому работодателю

Увольнение через перевод к другому работодателю – распространенная форма расторжения трудового договора. Она не несет в себе обязанности выплаты компенсации за время поиска работником нового места работы, и в целом почти не отличается от стандартной процедуры увольнения.

Особенности перевода сотрудника к другому работодателю

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ВЭД

Валютный контроль сделок ВЭД в 2023 году: представление сведений в уполномоченный банк

В связи с частыми изменениями законодательства РФ и введения санкций разных стран, а также введении ограничения указами Президента, валютный контроль постоянно меняется. Введены новые пороги сделок, которые приводят к обязательствам. Об этом мы расскажем в статье

Валютный контроль сделок ВЭД в 2023 году: представление сведений в уполномоченный банк

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ипотека

У ФНС есть данные не по всем участникам СВО. Поэтому с кредитными каникулами возникли сложности

Участникам СВО на Украине и мобилизованным гражданам, согласно 377-ФЗ, положены кредитные каникулы. Однако у банков до сих пор проблемы с подтверждением информации о военнослужащих.

Бухгалтерский учет

Как устроен бухгалтерский счёт 03 «Доходные вложения в материальные ценности»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 03 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Как устроен бухгалтерский счёт 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
Читать еще