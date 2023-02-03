Имущественный вычет

Нельзя получить имущественный вычет по НДФЛ с кадастровой стоимости построенного дома

На жилой дом можно получить имущественный налоговый вычет в размере расходов на его строительство. Перечень этих расходов закрытый. Просто заявить в 3-НДФЛ кадастровую стоимость дома нельзя.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-04-05/129411.

Кадастровая стоимость дома может значительно отличаться от фактически произведенных расходов на его строительство и отделку, отмечает Минфин.

В вычет можно включить такие расходы:

  • расходы на разработку проектной и сметной документации;
  • расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
  • расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке жилого дома, не оконченного строительством) и отделке;
  • расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

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Имущественный вычет

Нельзя получить имущественный вычет по НДФЛ с кадастровой стоимости построенного дома

На жилой дом можно получить имущественный налоговый вычет в размере расходов на его строительство. Перечень этих расходов закрытый. Просто заявить в 3-НДФЛ кадастровую стоимость дома нельзя.

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