Нельзя получить имущественный вычет по НДФЛ с кадастровой стоимости построенного дома

При приеме на работу студентов очных и заочных отделений, обучающихся в вузах и колледжах, есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. Без их соблюдения, трудовые отношения выпадают из правового поля, что негативно сказывается как на работодателе, так и на работнике.