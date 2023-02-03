Нельзя получить имущественный вычет по НДФЛ с кадастровой стоимости построенного дома

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-04-05/129411.
Кадастровая стоимость дома может значительно отличаться от фактически произведенных расходов на его строительство и отделку, отмечает Минфин.
В вычет можно включить такие расходы:
- расходы на разработку проектной и сметной документации;
- расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
- расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке жилого дома, не оконченного строительством) и отделке;
- расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.