Банки

Сбер установил в Симферополе первые банкоматы в ТЦ и супермаркетах

До этого в Симферополе был мобильный банкомат «Сбера», он находился в автомобиле. К апрелю 2023 года стационарные банкоматы установят в торговых центрах и магазинах по всему Крыму.

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Сбербанк установил первые стационарные банкоматы в Симферополе, сообщают «РИА Новости».

Банкоматы установили в сети супермаркетов ПУД, в ТРК «Центрум» в ТЦ «Гагаринский» и в магазине «Яблоко».

В течение недели устройства будут настраивать, а до конца марта 2023 года банкоматы появятся в других торговых центрах и супермаркетах Крыма.

В январе 2023 года Сбербанк объявил о начале работы в Крыму.

Ранее «Сбер» сообщал, что банкоматы уже есть в четырех населенных пунктах Крыма. В Симферополе, Севастополе и Ялте банкоматы установили в мобильных офисах – внутри автомобилей. Первое стационарное устройство начало работу в Оползневом.

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