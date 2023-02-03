Сбер установил в Симферополе первые банкоматы в ТЦ и супермаркетах

Сбербанк установил первые стационарные банкоматы в Симферополе, сообщают «РИА Новости».
Банкоматы установили в сети супермаркетов ПУД, в ТРК «Центрум» в ТЦ «Гагаринский» и в магазине «Яблоко».
В течение недели устройства будут настраивать, а до конца марта 2023 года банкоматы появятся в других торговых центрах и супермаркетах Крыма.
В январе 2023 года Сбербанк объявил о начале работы в Крыму.
Ранее «Сбер» сообщал, что банкоматы уже есть в четырех населенных пунктах Крыма. В Симферополе, Севастополе и Ялте банкоматы установили в мобильных офисах – внутри автомобилей. Первое стационарное устройство начало работу в Оползневом.