Работодатель не может принудительно проверять сотрудников на алкотестере

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения может проводиться только в медицинских организациях.

Такое разъяснение дает Роструд.

В ведомстве разобрали ситуацию, когда на предприятии ввели пропускную систему с использованием промышленного алкотестера.

Сотрудников ознакомили с новыми правилами, но их согласия никто не спрашивал.

Работники опасаются, что если они откажутся от проверки на алкотестере, их не допустят до работы и впаяют прогул.

Роструд пояснил, что прогула не будет.