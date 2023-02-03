Работодатель не может принудительно проверять сотрудников на алкотестере

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения может проводиться только в медицинских организациях.
Такое разъяснение дает Роструд.
В ведомстве разобрали ситуацию, когда на предприятии ввели пропускную систему с использованием промышленного алкотестера.
Сотрудников ознакомили с новыми правилами, но их согласия никто не спрашивал.
Работники опасаются, что если они откажутся от проверки на алкотестере, их не допустят до работы и впаяют прогул.
Роструд пояснил, что прогула не будет.