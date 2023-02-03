Трудовое право

Работодатель не может принудительно проверять сотрудников на алкотестере

Обязывать работников проходить тест на наличие алкоголя в организме – это незаконно. Такое возможно только с их согласия.

Версия для печати

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения может проводиться только в медицинских организациях.

Такое разъяснение дает Роструд.

В ведомстве разобрали ситуацию, когда на предприятии ввели пропускную систему с использованием промышленного алкотестера.

Сотрудников ознакомили с новыми правилами, но их согласия никто не спрашивал.

Работники опасаются, что если они откажутся от проверки на алкотестере, их не допустят до работы и впаяют прогул.

Роструд пояснил, что прогула не будет.

НДФЛ

Оплата такси работникам ночной смены не облагается НДФЛ и взносами

В общем случае оплата расходов работников – это их доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ и страховыми взносами. Но если поездка на такси за счет работодателя связана с работой, то ни НДФЛ, ни взносов не будет.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Учетная политика

Восемьсот миллионов рублей налоговых рисков из-за ошибок в учетной политике

На практикуме разобрали: 1) основные средства 2023: что изменить в учетной налоговой политике? 2) что такое амортизационная премия и как ее правильно применить? 3) что такое инвестиционный налоговый вычет и как его правильно применить? 4) резервы в налогообложении: как правильно сформировать?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Авансов упрощенцев нет на ЕНС. А еще по УСН поменялась декларация

Минфин опять осчастливил бухгалтеров письмом: на этот раз говорит, что прошлогодние авансы по УСН в сальдо на ЕНС не учтены. Впрочем, у многих предпринимателей сальдо и вовсе по-прежнему не видно.

«Ночной бухгалтер». Авансов упрощенцев нет на ЕНС. А еще по УСН поменялась декларация

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще