На уплаченный НДФЛ будут идти пени, если не сдать уведомление

В ходе вебинара на нашем сайте был задан вопрос – как и куда ФНС распределит уплаченный 30 января НДФЛ, если до 25 января уведомление не сдали.
По уведомление происходить начисление налога. Нет уведомления = нет начисления.
Уплаченная сумма останется на сальдо ЕНС. Деньги не пропадут, но и в бюджет их не зачислят.
То есть, с точки зрения ФНС такая уплата будет равносильная неуплате.
Потом получив 6-НДФЛ, налоговики начислят налог, но также будут начислены пени. Потому что своевременно не было информации о том, что налог должен пойти в бюджет.
О том, что без уведомления будут пени, налоговики предупреждают на своей промостранице по ЕНС.