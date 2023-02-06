ЕНП (единый налоговый платеж)

На уплаченный НДФЛ будут идти пени, если не сдать уведомление

Если компания платит налоги платежками со статусом 01 на КБК ЕНП, она должна сдавать уведомления (если они предусмотрены для данного налога). Если уведомление не сдать – будут пени.

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В ходе вебинара на нашем сайте был задан вопрос – как и куда ФНС распределит уплаченный 30 января НДФЛ, если до 25 января уведомление не сдали.

По уведомление происходить начисление налога. Нет уведомления = нет начисления.

Уплаченная сумма останется на сальдо ЕНС. Деньги не пропадут, но и в бюджет их не зачислят.

То есть, с точки зрения ФНС такая уплата будет равносильная неуплате.

Потом получив 6-НДФЛ, налоговики начислят налог, но также будут начислены пени. Потому что своевременно не было информации о том, что налог должен пойти в бюджет.

О том, что без уведомления будут пени, налоговики предупреждают на своей промостранице по ЕНС.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

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