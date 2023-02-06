На уплаченный НДФЛ будут идти пени, если не сдать уведомление

В ходе вебинара на нашем сайте был задан вопрос – как и куда ФНС распределит уплаченный 30 января НДФЛ, если до 25 января уведомление не сдали.

По уведомление происходить начисление налога. Нет уведомления = нет начисления.

Уплаченная сумма останется на сальдо ЕНС. Деньги не пропадут, но и в бюджет их не зачислят.

То есть, с точки зрения ФНС такая уплата будет равносильная неуплате.

Потом получив 6-НДФЛ, налоговики начислят налог, но также будут начислены пени. Потому что своевременно не было информации о том, что налог должен пойти в бюджет.

О том, что без уведомления будут пени, налоговики предупреждают на своей промостранице по ЕНС.