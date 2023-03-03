📒 Пятничные новости, которые не попали в нашу ленту

Новости ФНС

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Завтра выходные. Записались на ноготочки?

  • Ухаживать за собой, девочки, очень нужно, потому что жить нам долго. Во-первых, есть бесплатная медицина. (😁)

Во-вторых, продлевают жизнь дети. Эксперт Минздрава заявил, что беременность полезна для женщин, многодетные мамы живут дольше.

Жаль не обнадежили, что лучше. И сколько лет жизни очередной ребенок накидывает. 

  • Кстати, не смотрели с детьми новый сезон «Простоквашино»? Говорят,  там Шарик и Матроскин учатся вести бизнес и бороться с финансовыми мошенниками.

Серии созданы Союзмульфильмом совместно с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России при поддержке Минфина.

  • А закончим в этот раз мы на поэтической ноте. Не знаем на что вдохновляют налоговики вас, а вот Викторию из Волгограда, на стихи. Читаем!

Как-то, больше месяца, назад
В славном городе Волгоград
Подала я декларацию
И ждала я информацию!

Как, о чудо, вот она
КПН завершена!
Счастье, эйфория, круть!
Решено - налог вернуть!

Ждала день, иль два, а может пять,
И полезла я всё проверять!
Когда ж придут мне поступления?
А статус там - ждут заявление!

Приехали! Да как? Оно же было в декларации!
Что ж за эффект дебилизации?!
Иду на форум-«Администрация!
Ну проясните ситуацию!

А в чате пишет мне ИФНС,
Проявив минимальный интерес
-ИНН свой сообщите! …
Выгружено, ждите!

И связался со мной отдел!
Очень уж он сожалел!
Попросили не волноваться,
Обещали во всем разобраться!

«Все выгружено в Тулу, ждем!
А там,как говорят, сейчас дурдом!»
Со вводом ЕНС всё в Туле!»
И вот меня немножечко заткнули.

Так и прошло недели две!
И узнаю уже в Москве!
Заявка-то моя была отклонена!
Уж поздно очень отправлена!

И чтоб мне деньги получить
Отделу ее необходимо повторить!
Позвонила отделу - Повторите!
-У нас нет ошибок! Ждите!

В гневе начала я злиться!
Во все двери я ломиться!
Жалобами сыпать тут и там!
-У вас кругом бедлам!

Не знаю, помогло иль нет
На связь вышли в обед!
-Простите! Извините!
Ещё немного подождите!

Заявку мы опять сформировали
И сразу ее отослали!
Осталось совсем чуть-чуть,
Чтобы ваши деньги нам вернуть!

Ещё буквально несколько дней
И будет все у вас Окей!
Вы только нас ещё простите
Опять немного подождите!

Проходит дней опять немного!
Нет в них совсем святого!
У Казначейства заявки нет!
Жалуйтесь гласит интернет!

Но сил уже ни на что нет!
Прошло уже тридцать четыре дня
Как кнп завершена.
А денег всё так и нет у меня!

Обратите Вы уже внимание
На мои и людские страдания!
Наведите порядок в возвратах!
Не обращаться же нам к депутатам!

Продолжение следует….
История совсем далека от завершения!

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📒 Пятничные новости, которые не попали в нашу ленту

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