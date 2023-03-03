📒 Пятничные новости, которые не попали в нашу ленту

Завтра выходные. Записались на ноготочки?

Ухаживать за собой, девочки, очень нужно, потому что жить нам долго. Во-первых, есть бесплатная медицина. (😁)

Во-вторых, продлевают жизнь дети. Эксперт Минздрава заявил, что беременность полезна для женщин, многодетные мамы живут дольше.

Жаль не обнадежили, что лучше. И сколько лет жизни очередной ребенок накидывает.

Кстати, не смотрели с детьми новый сезон «Простоквашино»? Говорят, там Шарик и Матроскин учатся вести бизнес и бороться с финансовыми мошенниками.

Серии созданы Союзмульфильмом совместно с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России при поддержке Минфина.

А закончим в этот раз мы на поэтической ноте. Не знаем на что вдохновляют налоговики вас, а вот Викторию из Волгограда, на стихи. Читаем!

Как-то, больше месяца, назад

В славном городе Волгоград

Подала я декларацию

И ждала я информацию!



Как, о чудо, вот она

КПН завершена!

Счастье, эйфория, круть!

Решено - налог вернуть!



Ждала день, иль два, а может пять,

И полезла я всё проверять!

Когда ж придут мне поступления?

А статус там - ждут заявление!



Приехали! Да как? Оно же было в декларации!

Что ж за эффект дебилизации?!

Иду на форум-«Администрация!

Ну проясните ситуацию!



А в чате пишет мне ИФНС,

Проявив минимальный интерес

-ИНН свой сообщите! …

Выгружено, ждите!



И связался со мной отдел!

Очень уж он сожалел!

Попросили не волноваться,

Обещали во всем разобраться!



«Все выгружено в Тулу, ждем!

А там,как говорят, сейчас дурдом!»

Со вводом ЕНС всё в Туле!»

И вот меня немножечко заткнули.



Так и прошло недели две!

И узнаю уже в Москве!

Заявка-то моя была отклонена!

Уж поздно очень отправлена!



И чтоб мне деньги получить

Отделу ее необходимо повторить!

Позвонила отделу - Повторите!

-У нас нет ошибок! Ждите!



В гневе начала я злиться!

Во все двери я ломиться!

Жалобами сыпать тут и там!

-У вас кругом бедлам!



Не знаю, помогло иль нет

На связь вышли в обед!

-Простите! Извините!

Ещё немного подождите!



Заявку мы опять сформировали

И сразу ее отослали!

Осталось совсем чуть-чуть,

Чтобы ваши деньги нам вернуть!



Ещё буквально несколько дней

И будет все у вас Окей!

Вы только нас ещё простите

Опять немного подождите!



Проходит дней опять немного!

Нет в них совсем святого!

У Казначейства заявки нет!

Жалуйтесь гласит интернет!



Но сил уже ни на что нет!

Прошло уже тридцать четыре дня

Как кнп завершена.

А денег всё так и нет у меня!



Обратите Вы уже внимание

На мои и людские страдания!

Наведите порядок в возвратах!

Не обращаться же нам к депутатам!



Продолжение следует….

История совсем далека от завершения!