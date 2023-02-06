💡 Запишитесь на вебинар, который поможет с годовой отчетностью: рекомендации аудиторов, новые ФСБУ, изменения

Заполните анкету и мы добавим вас в Сообщество профессиональных бухгалтеров.
Для участников сообщества 9 февраля (четверг) проведем вебинар и подготовим к составлению предстоящей отчетности.
Каждый участник сможет задать вопросы лектору – Елене Васильевой, бизнес-тренеру, предпринимателю, сертифицированному специалисту 1С.
Вступите в Сообщество профессиональных бухгалтеров и запишитесь на вебинар, расскажем про:
- Изменения в формах годовой отчетности за 2022 год: налог на прибыль, НДС, налог на имущество организаций, НДФЛ, Страховые взносы.
- Изменения в учете, которые надо учесть при составлении бухгалтерской отчетности.
- Проблемные вопросы перехода на ФСБУ 6, ФСБУ 25 и ФСБУ 14.
- Новые ФСБУ и годовая бухгалтерская отчетность: на что обратить внимание.
- Рекомендации аудиторским организациям по проведению аудита отчетности за 2022 год.
- Ошибки при составлении бухгалтерской отчетности по результатам аудита, которые сделают ее недостоверной.
Заполнить анкету, это бесплатно.