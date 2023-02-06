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Юрлица смогут дистанционно открыть расчетные счета в банке Дом.РФ

Клиенту банка достаточно один раз приехать на встречу с банком, чтобы подписать договор. Все документы подаются онлайн по защищенному каналу связи.

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Банк «Дом.РФ» разрешил юридическим лицам удаленно подавать заявки на открытие расчетных счетов, сообщают «C-news».

До этого банк позволял дистанционно открывать счета только для ИП и ООО.

Сейчас услуга доступна всем юрлицам: публичным и непубличным акционерным обществам, благотворительным и другим фондам, НПФ, некоммерческим организациям и бюджетным учреждениям и т.д.

Банк получает заявку от клиента по защищенному каналу связи, проверяет полученные документы и готовит формы для подписания договора. Клиенту достаточно только один раз приехать на встречу.

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