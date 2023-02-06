Банки

Ситибанк будет брать комиссию на остаток по счету

Клиентам придется платить каждый месяц 500 рублей за хранение остатков средств на счетах.

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C 20 февраля 2023 года Ситибанк вводит комиссию за хранение остатков на счетах после расторжения договора банковского обслуживания. Об этом сообщается на сайте банка.

Пользователи тарифов Citibank, CitiOne и Citigold будут платить 500 рублей ежемесячно.

Комиссию снимут с остатка на счете, если он будет меньше комиссии, то банк заберет весь остаток.

В августе 2022 года владелец Ситибанка решил прекратить деятельность в РФ. В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов «Уралсибу».

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