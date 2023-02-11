Сбер выпустил стикер для бесконтактной оплаты

«Сбер» начал оформлять платежные стикеры SberPay, сообщает телеграм-канал банка.

Первые 100 тыс. стикеров отправятся пользователям бесплатно для тестов.

Платежный стикер от «Сбера» – это, по сути, дебетовая карта Мир. С помощью него можно получать до 30% кэшбэка бонусами от «СберСпасибо».

Оформить заявку на получение стикера можно на сайте «Сбера», а получить – в любом офисе банка. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрена курьерская доставка.

Платежный стикер – это наклейка с NFC-чипом, которой можно оплачивать покупки во всех терминалах с бесконтактной оплатой.

Впервые стикеры сделал Альфа-банк, в феврале 2023 года – МТС, а в конце 2022 года запуск платежных наклеек анонсировал Тинькофф-банк.