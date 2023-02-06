В январе выдали на 6% больше автокредитов

Российские банки в январе 2023 года выдали автокредитов на сумму не менее 75 млрд рублей, это на 6% больше, чем в декабре 2022 года. Об этом сообщается на сайте банка ВТБ.

Каждый четвертый кредит был выдан банком ВТБ по льготной программе.

Всего за январь 2023 года банк заключил 5,7 тыс. договоров автокредитования на общую сумму 6,9 млрд рублей. Это на треть больше, чем годом ранее.

Средний чек одного кредита на покупку автомобиля снизился на 18% и составляет около 1,2 млн рублей.

Около 60% транспортных средств – автомобили из Китая и РФ. 40% покупателей выбирают марку Lada. Около 5% заемщиков решили приобрести автомобиль Haval.