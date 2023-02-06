Через СБП прошло больше трех миллиардов финансовых операций

В 2022 году стало в три раза больше магазинов, которые принимают оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Их число превысило полмиллиона. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

За 2022 год пользователи оплатили 358 млн покупок по СБП на общую сумму 720 млрд рублей. Это в 26 раз больше, чем за весь 2021 год.

На 24% стало больше торговых предприятий, которые предлагают оплату по СБП. Всего их 559 тыс.

Самая популярная операция в Системе быстрых платежей – перевод с карты на карту.

СБП для выплат клиентам стали использовать страховые, брокерские и другие компании. За прошлый год сумма таких переводов превысила 65 млрд рублей.

Всего через СБП в 2022 году было совершено свыше 3 млрд операций на 14,4 трлн рублей.