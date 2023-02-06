Карьера бухгалтера

🔥 Сообщество профессиональных бухгалтеров – новая площадка для вас. Входите – открыто

Собираем бухгалтеров страны под крышей «Клерка». Вы сможете повысить свои навыки, чтобы ваш статус в бухгалтерии стал выше. Профессионализм – это устойчивая опора в непростые времена.

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Чтобы стать участником сообщества нужна одна минута вашего времени. Заполните небольшую анкету: расскажите о себе и о своем опыте работы.

Самый яркий элемент вашей карточки – ключевые навыки и навыки профессионального роста.

Бухгалтер – по-прежнему востребованная профессия. Если вы только начинаете свою карьеру, вам будет полезно узнать, какие задачи руководство ставит перед специалистами сегодня.

А еще ваша карточка может показать, что вы аттестованный участник. Это нужно, к примеру, работодателю или заказчикам.

Вступайте в Сообщество профессиональных бухгалтеров, записывайтесь на Аттестацию и прокачайте себя.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Фиксированные взносы ИП

Фиксированные взносы ИП в 2023 году: сумма и новые правила уплаты

Фиксированные страховые взносы должны платить все индивидуальные предприниматели за некоторыми исключениями. Кто, как и сколько должен платить в 2023 году – в нашей подробной инструкции.

Фиксированные взносы ИП в 2023 году: сумма и новые правила уплаты

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Маркировка товаров

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

В 2023 году розницу ожидает обязательная маркировка питьевой воды. Также стартует процесс по электронным сигаретам. Новые виды одежды подлежат нанесению кодов. А продавцы обуви должны провести перемаркировку остатков, иначе продавать их будет нельзя.

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Письмо о введении моратория на применение ЕНП и ЕНС направлено руководству Минфина

🔥Несколько бизнес-ассоциаций направили письмо главе Минфина Антону Силуанову с просьбой о введении моратория на применение ЕНП и ЕНС для организаций и ИП до момента, пока не будут внесены изменения в законодательство, позволяющие бизнесу упростить деятельность, а также о моратории на начисление с января 2023 года пеней и штрафов за неуплату налогов.

Право

Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год

Конституционный суд в 2022 году обновил свой рекорд по количеству вынесенных постановлений. В одном из них судьи назвали недопустимым бессрочный запрет на профессию для осужденных адвокатов, в других разрешили тратить маткапитал на ремонт квартиры и защитили авторские права программиста.

Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год
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