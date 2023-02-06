🔥 Сообщество профессиональных бухгалтеров – новая площадка для вас. Входите – открыто

Чтобы стать участником сообщества нужна одна минута вашего времени. Заполните небольшую анкету: расскажите о себе и о своем опыте работы.

Самый яркий элемент вашей карточки – ключевые навыки и навыки профессионального роста.

Бухгалтер – по-прежнему востребованная профессия. Если вы только начинаете свою карьеру, вам будет полезно узнать, какие задачи руководство ставит перед специалистами сегодня.

А еще ваша карточка может показать, что вы аттестованный участник. Это нужно, к примеру, работодателю или заказчикам.

Вступайте в Сообщество профессиональных бухгалтеров, записывайтесь на Аттестацию и прокачайте себя.