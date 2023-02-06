Универсальное пособие уже получили более двух миллионов детей

С 1 января 2023 года вступил в силу закон об универсальном едином пособии. Эту меру поддержки назначили родителям 2,1 млн детей, сообщают «Известия».

За это время Соцфонд уже потратил 17,5 млрд рублей на пособия.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за январь 2023 года единое пособие получили 36 218 семей с детьми и 722 беременных женщин. На эти цели было потрачено более 302 млн рублей.

В Тюменской области единое пособие получили родители 36 тыс. детей и 844 беременных.

Новое универсальное пособие заменило выплаты, которые были раньше.

Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

С января 2023 года Социальный фонд уже одобрил выплаты на 79,7 тыс. первенцев до 3 лет. Суммарно родители получат более 12,5 млрд рублей.