Поменяли коды выплат, необлагаемых страховыми взносами у бизнеса на АУСН

Опубликован приказ ФНС.

Речь идет о выплатах физлицам, которые не облагаются взносами.

Сейчас действует старая норма, по которой коды такие:

01 – выплаты, необлагаемые всеми взносами;

02 – выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;

03 – выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;

04 – выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.

Теперь останется только код 01.

Это связано с тем, что с 2023 года тариф взносов единый и не нужно делить их по видам страхования.

На АУСН тариф взносов 0%. Но СФР все равно будет начислять баллы для пенсии. Для этого надо знать, какие доходы учитывать как облагаемые по тарифу 0%, а какие – необлагаемые.