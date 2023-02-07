Поменяли коды выплат, необлагаемых страховыми взносами у бизнеса на АУСН

Опубликован приказ ФНС.
Речь идет о выплатах физлицам, которые не облагаются взносами.
Сейчас действует старая норма, по которой коды такие:
- 01 – выплаты, необлагаемые всеми взносами;
- 02 – выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;
- 03 – выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;
- 04 – выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.
Теперь останется только код 01.
Это связано с тем, что с 2023 года тариф взносов единый и не нужно делить их по видам страхования.
На АУСН тариф взносов 0%. Но СФР все равно будет начислять баллы для пенсии. Для этого надо знать, какие доходы учитывать как облагаемые по тарифу 0%, а какие – необлагаемые.