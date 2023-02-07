АУСН

Поменяли коды выплат, необлагаемых страховыми взносами у бизнеса на АУСН

Компании и ИП на АУСН сообщают банку коды доходов и вычетов по НДФЛ и коды выплат по взносам, чтобы банк посчитал зарплатные налоги и сообщил данные в ФНС. Коды по взносам поменяли.

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Опубликован приказ ФНС.

Речь идет о выплатах физлицам, которые не облагаются взносами.

Сейчас действует старая норма, по которой коды такие:

  • 01 – выплаты, необлагаемые всеми взносами;
  • 02 – выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;
  • 03 – выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;
  • 04 – выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.

Теперь останется только код 01.

Это связано с тем, что с 2023 года тариф взносов единый и не нужно делить их по видам страхования.

На АУСН тариф взносов 0%. Но СФР все равно будет начислять баллы для пенсии. Для этого надо знать, какие доходы учитывать как облагаемые по тарифу 0%, а какие – необлагаемые.

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