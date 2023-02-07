Новым регионам могут предоставить переходный период для маркировки лекарств

Минпромторг России предложил установить до 1 апреля 2025 года переходный период для запуска цифровой маркировки лекарств на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает «ТАСС».

До этого момента новые регионы должны зарегистрировать все медикаменты в системе мониторинга движений лекарственных препаратов.

Переходный период нужен, чтобы привести маркировку новых регионов в соответствие с правилами РФ.

До 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод лекарств может происходить без их регистрации в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Однако лекарства, которые доставлены из РФ, должны быть промаркированы.