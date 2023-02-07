🔥 ФНС разрешает совмещать уведомления и платежки-уведомления со статусом 02

Об этом заявляет ФНС, отвечая на вопросы подписчиков в своем Telegram-чате.

Если вы в текущем году по определенному сроку и налогу представляли уведомление, то вам и в последующем нужно представлять именно уведомление. По разным налогам можно совмещать платежки с уведомлениями.

Вопрос задали о фиксированных взносах, которые ФНС предлагает платить платежками с КБК, выполняющими роль уведомлений.

Соответственно, у ИП и бухгалтеров возник вопрос по сочетанию этих платежек с уведомлениями по другим налогам.

Основание для такого беспокойства – пункт 14 статьи 4 закона № 263-ФЗ. Он гласит:

Налогоплательщики могут воспользоваться правом на представление в течение 2023 года уведомлений в виде распоряжений на перевод денежных средств при условии, что ранее ими указанные уведомления не представлялись.

То есть, в норме закона в принципе говорится об уведомлениях и платежках, а не в разрезе конкретных налогов.

Но, судя по сообщению ФНС, налоговики применяют это правило к каждому конкретному налогу.

То есть, можно платить фиксированные взносы платежкой с КБК, а налог по упрощенке платить на КБК ЕНП и сдавать по нему уведомления.