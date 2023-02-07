📝 Расскажем, как же отвечать на требования ИФНС о представлении документов

8 февраля пройдет бесплатный вебинар адвоката. Запишитесь сейчас.
Сергей Козлов, адвокат МКА «Юлова и партнеры» расскажет:
- Как правильно читать требование налогового органа.
- Про законность требований налогового органа о представлении документов.
- Представлять или не представлять документы.
- Алгоритм поведения при получении запроса.
- Судебная практика по привлечению налогоплательщиков к ответственности за непредставление документов.
Почти каждая компания получает требование о представлении документов. Пользуйтесь готовым алгоритмом поведения при получении запроса.