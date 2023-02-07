Для контейнеров из ЕАЭС продлили нулевую пошлину

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров до 31 декабря 2023 года включительно. Об этом сообщает «ТАСС».
Без обнуления пошлина на ввоз контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости. По решению ЕЭК будет применятся пошлина в размере 0%.
Нулевую пошлину сохранят на ввоз контейнеров, специально предназначенных и оборудованных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, за исключением контейнеров с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ, а также контейнеров с внутренним объемом от 42 куб м до 43 куб м.