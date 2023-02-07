ЕАЭС

Для контейнеров из ЕАЭС продлили нулевую пошлину

До 31 декабря 2023 года отдельные виды контейнеров можно ввозить в ЕАЭС с таможенной пошлиной в размере 0%.

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров до 31 декабря 2023 года включительно. Об этом сообщает «ТАСС».

Без обнуления пошлина на ввоз контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости. По решению ЕЭК будет применятся пошлина в размере 0%.

Нулевую пошлину сохранят на ввоз контейнеров, специально предназначенных и оборудованных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, за исключением контейнеров с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ, а также контейнеров с внутренним объемом от 42 куб м до 43 куб м.

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