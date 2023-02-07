Интернет и IT

Хакеры атаковали госучреждения на четверть чаще

За 2022 год государственные организации атаковали 403 раза. В 2023 году кибератак может стать еще больше.

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В 2022 году на 25% увеличилось число кибератак на государственные учреждения. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследование Positive Technologies.

Всего за 2022 год эксперты выявили 403 кибератаки на госучреждения. По сравнению с 2021 годом, это на 25% больше.

Также на 44% чаще атаковали частных лиц и на 17% – обычных пользователей сети.

Специалисты ожидают, что кибератаки только увеличатся.

Злоумышленники хотят украсть ценные данные, получить финансовую выгоду и подорвать работу государственных систем.

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