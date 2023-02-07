ВТБ объединяет сеть банкоматов с Открытием и крымским РНКБ

С 7 февраля 2023 года клиенты ВТБ, «Открытия» и крымским РНКБ смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте ВТБ.

ВТБ объединяет свою сеть банкоматов с «Открытием» и РНКБ. Банки смогут расширить единый парк устройств для самообслуживания клиентов до 20 тыс. банкоматов.

Лимиты на снятие наличных и пополнение счетов будут зависеть от тарифного плана обслуживания по карте.

В декабре 2022 года 100% акций «Открытия» перешли к ВТБ. Ожидается, что крымский РНКБ присоединится к группе ВТБ до конца первого квартала 2023 года.