ЕНП (единый налоговый платеж)

🎩 Зарезервированные фиксированные взносы на ЕНС разрезервируют обратно, если будет долг по налогу

Можно уплатить фиксированные взносы платежкой со статусом 02, можно уплатить на ЕНП и сдать заявление о зачете. Но все это не поможет, если у ИП будет долг.

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При наличии задолженности суммы взносов будут разрезервированы.

Об этом сообщает ФНС в своем Telegram-чате.

Переплата с ЕНП зачтется по правилам в соответствии со статьей 45 НК РФ.

Вопрос звучал так:

Допустим, деньги на ЕНС зарезирвированы на взносы (неважно, как: заявлением на зачет или платежками-02), до 31 марта.

Мы тем самым снизили УСН за 1 квартал. Если после 31 марта мы не уплатили, допустим, патент, то зарезервированные деньги списываются в счет уплаты патента?

В таком случае УСН считается неуменьшенным (как следствие – штраф за неподачу уведомлению + пени за неуплату)?

ФНС ответила, что все верно. Взносы уйдут в погашение долга.

А несвоевременное представление/не представление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени.

Такое положение дел возмущает бухгалтеров, ведь по сути появляется новое условие для возможности уменьшить патент и УСН – отсутствие задолженностей по всем налогам. А такого условия в НК РФ нет.

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