🎩 Зарезервированные фиксированные взносы на ЕНС разрезервируют обратно, если будет долг по налогу

При наличии задолженности суммы взносов будут разрезервированы.

Об этом сообщает ФНС в своем Telegram-чате.

Переплата с ЕНП зачтется по правилам в соответствии со статьей 45 НК РФ.

Вопрос звучал так:

Допустим, деньги на ЕНС зарезирвированы на взносы (неважно, как: заявлением на зачет или платежками-02), до 31 марта.

Мы тем самым снизили УСН за 1 квартал. Если после 31 марта мы не уплатили, допустим, патент, то зарезервированные деньги списываются в счет уплаты патента?

В таком случае УСН считается неуменьшенным (как следствие – штраф за неподачу уведомлению + пени за неуплату)?