🎩 Зарезервированные фиксированные взносы на ЕНС разрезервируют обратно, если будет долг по налогу

При наличии задолженности суммы взносов будут разрезервированы.
Об этом сообщает ФНС в своем Telegram-чате.
Переплата с ЕНП зачтется по правилам в соответствии со статьей 45 НК РФ.
Вопрос звучал так:
Допустим, деньги на ЕНС зарезирвированы на взносы (неважно, как: заявлением на зачет или платежками-02), до 31 марта.
Мы тем самым снизили УСН за 1 квартал. Если после 31 марта мы не уплатили, допустим, патент, то зарезервированные деньги списываются в счет уплаты патента?
В таком случае УСН считается неуменьшенным (как следствие – штраф за неподачу уведомлению + пени за неуплату)?
ФНС ответила, что все верно. Взносы уйдут в погашение долга.
А несвоевременное представление/не представление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени.
Такое положение дел возмущает бухгалтеров, ведь по сути появляется новое условие для возможности уменьшить патент и УСН – отсутствие задолженностей по всем налогам. А такого условия в НК РФ нет.